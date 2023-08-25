В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31К.

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Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог виглядає так:

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Перша повітряна тривога сьогодні закінчилась о 17:37.

Нагадаємо, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.