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Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон
Уламки ракети пошкодили приватний будинок
фото: Сергій Лисак/Facebook

Окупанти вночі та вранці гатили по Нікополю

У ніч на 25 серпня російські окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з «Граду» та важкої артилерії, а також ударив ракетою. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі», – розповів він.

Крім того, вночі захисники з ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Агресор бив по Нікопольщині з «Граду» та важкої артилерії. «У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід», – повідомив Лисак.

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За його словами, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, уночі 25 серпня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Одесі працювали сили ППО.

Крім того, пізно ввечері 24 серпня вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася. 

Теги: війна обстріл Дніпропетровщина безпілотник ракета

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