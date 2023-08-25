Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон
Окупанти вночі та вранці гатили по Нікополю
У ніч на 25 серпня російські окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з «Граду» та важкої артилерії, а також ударив ракетою. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі», – розповів він.
Крім того, вночі захисники з ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.
Агресор бив по Нікопольщині з «Граду» та важкої артилерії. «У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід», – повідомив Лисак.
За його словами, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Як повідомлялося, уночі 25 серпня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Одесі працювали сили ППО.
Крім того, пізно ввечері 24 серпня вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася.
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