В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 12:17 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою/загрозою ударних дронів. О 12:34 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил: хто ним керуватиме
У ЗСУ створено Угруповання об’єднаних сил: хто ним керуватиме
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
