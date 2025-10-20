В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 12:17 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою/загрозою ударних дронів. О 12:34 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.