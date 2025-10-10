Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття

У Києві о 04:51 оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про зліт МіГ-31. Є загроза пуску гіперзвукових ракет «Кинджал».

КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

 Крім того, є часткові проблеми з електропостачанням. «Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації», – зазначив Федоров.

Також Федоров розповів, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

Теги: тривога Київ Кинджал укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
13 вересня, 10:51
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
20 вересня, 11:02
Підліток перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
17 вересня, 10:14
У Києві тривога тривала 33 хвилини
У Києві тривога тривала 33 хвилини
19 вересня, 19:30
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
23 вересня, 13:08
Працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району проводять зварювальні роботи
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
24 вересня, 12:47
Земельна ділянка на Жуковому острові, якою хотіли заволодіти, має площу 11 га та орієнтовну вартість понад 40 млн грн
Захоплення земель на Жуковому острові: підозру отримав один з учасників схеми
24 вересня, 17:25
У серці Києва прем’єр Нідерландів доторкнувся до історії України
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
8 жовтня, 12:46
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Вчора, 20:29

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Росія атакує Київ: лівий берег без світла, пошкоджено будинок, є постраждалі
Росія атакує Київ: лівий берег без світла, пошкоджено будинок, є постраждалі
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ
У Броварах зруйновано магазин внаслідок атаки РФ
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Синоптики попередили киян про сильний дощ
Синоптики попередили киян про сильний дощ

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua