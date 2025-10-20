Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині в Україні триває 1335-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

У районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1335-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська обороняли Серебрянський ліс майже три роки
ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення Серебрянського лісу
20 вересня, 15:04
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
25 вересня, 12:12
Французький фотожурналіст був у складі групи медійників, які супроводжували підрозділ військових
Париж почав розслідування через вбивство окупантами французького журналіста
6 жовтня, 09:59
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
9 жовтня, 11:58
РФ з початку війни втратила 23345 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 жовтня, 07:49
РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 жовтня, 07:22
Ситуація на фронті 13 жовтня
Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу
13 жовтня, 22:31
РФ з початку війни втратила 23 399 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2025
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua