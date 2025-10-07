Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин

Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:15 оголосили повітряну тривогу. У столиці існувала загроза БпЛА. О 23:36 оголошено відбій. КМДА просить всіх слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
