Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів. 

Новини війни в Україні

2 січня станом на 22:00 відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 – безповоротно. Знищено п’ять мотоциклів, два склади, п’ять одиниць автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотних літальних апаратів, одне укриття особового складу. Крім цього наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбивали шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив шість атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбивали п’ять атак ворога в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку 

Зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1409-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ ворог Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завдала удару по Запоріжжю
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
Сьогодні, 14:51
Російський 3-й АК наступає на Костянтинівку, діючи у складі 6-ї мотострілецької дивізії та 72-ї окремої мотострілецької бригади
Наступ на Костянтинівку: що задумав ворог
26 грудня, 2025, 13:08
Нині триває 1402-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 08:11
Ситуація на фронті 24 грудня
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
24 грудня, 2025, 22:17
На обʼєкті спалахнула пожежа на площі понад 1 тис. кв. м
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
22 грудня, 2025, 15:16
Нині триває 1398-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року
22 грудня, 2025, 08:18
Російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
21 грудня, 2025, 16:30
Пошкоджене цивільне судно у порту «Чорноморськ»
Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
14 грудня, 2025, 20:47
Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
8 грудня, 2025, 12:21

Події в Україні

Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 січня 2026. Зведення Генштабу
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
Атака на Харків, призначення Буданова та Іващенка. Головне за 2 січня
Атака на Харків, призначення Буданова та Іващенка. Головне за 2 січня
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла, серед них – немовля
Удар по Харкову: кількість поранених зросла, серед них – немовля
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua