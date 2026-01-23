Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 16:47 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:00 в столиці пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна повинна організувати протидію «шахедам» таким чином, аби їх знищували ще під час перетину державного кордону.

До слова, окупанти вдарили дроном по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району. Внаслідок чого загинуло четверо людей, серед яких п'ятирічна дитина.

