Через війну Україна втратила понад 272 тис. га морських заповідних акваторій

Україна є одним із лідерів серед чорноморських країн за площею морських природоохоронних територій

Через російську агресію Україна втратила понад 272 тис. га морських акваторій природно-заповідного фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну академію наук.

«В зоні активних воєнних впливів нині перебувають усі морські природоохоронні території підконтрольного узбережжя Чорного моря загальною площею близько 460 тис. га. Також окуповано 27 територій Смарагдової мережі, ще 11 – у зоні бойових дій; серед водно-болотних угідь міжнародного значення 10 окуповано і сім залишаються під впливом воєнних дій», – йдеться в повідомленні.

Україна є одним із лідерів серед чорноморських країн за площею морських природоохоронних територій. Найцінніші з них – у північно-західній частині Чорного моря: національний природний парк «Джарилгацький», Кінбурнська коса, «Білобережжя Святослава», а також філофорне поле Зернова – найбільша морська природоохоронна територія країни.

За оцінками науковців, війна призвела до зміни режимів охорони, неконтрольованого використання ресурсів і забруднення акваторій. Найбільших втрат зазнав заказник «Острів Зміїний». У Дунайському біосферному заповіднику регулярно фіксуються нафтові забруднення та затоплення суден; лише одна пожежа після атаки БпЛА 2 січня, за оцінками екоінспекції, завдала збитків на 130 млрд грн.

Також у довоєнний період фіксувалося відновлення природних процесів і покращення екологічного статусу акваторії філофорного поля Зернова (північно-західна частина Чорного моря), яке є осередком високого біорізноманіття та багаторічного моніторингу інституту.

Національна академія наук зазначає, що воєнні чинники створюють ризики погіршення її стану й потребуватимуть окремого оцінювання після завершення бойових дій. Водночас дослідники зафіксували й несподівані екологічні зміни: обмеження доступу до моря зменшило антропогенний тиск і сприяло відновленню популяцій осетрових – білуги, осетра та севрюги, яких знову реєструють навіть поблизу Запоріжжя та Хортиці.

Як пояснили науковці, після війни Україна потребуватиме оновлення Морської природоохоронної стратегії, нових програм відновлення екосистем і сучасної системи оцінювання екологічних збитків, частина якої не переглядалася з 1986 року.

До слова, російські загарбники фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник «Асканія-Нова». Тимчасово окупована Кінбурнська коса є важливим стратегічним об'єктом для України, оскільки російські війська з неї ведуть обстріли по українських територіях, а також можуть завдавати ударів по суднах, які б потенційно могли заходити у морські порти Миколаєва.