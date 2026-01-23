Головна Країна Політика
Нардеп Костенко заявив, що Україна має організувати знищення «шахедів» ще на кордоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нардеп Костенко заявив, що Україна має організувати знищення «шахедів» ще на кордоні
Костенко наголосив, що дрони мають всі збиватися при перетині українського кордону
колаж: glavcom.ua

Костенко: Ми не маємо допускати, щоб «шахеди» збивалися над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна повинна організувати протидію «шахедам» таким чином, аби їх знищували ще під час перетину державного кордону. Про це він зауважив в ефірі Radio NV, передає «Главком».

«Моя точка зору, що ми не маємо допускати, щоб «шахеди» збивалися над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися при перетині українського кордону. Кілометр-два, ну, хай 10. Але точно не долітати, не влітати в Київ», – наголосив нардеп.

Костенко підкреслив, що «шахеди» – це звичайна зброя, яка збивається усіма засобами протиповітряної оборони. «Питання, що просто немає цих засобів ППО», – сказав він.

За словами нардепа, для знищення дронів потрібно вигадати максимально дешеву зброю: «Тут проста економіка, яку потрібно привести до того, щоб росіянам просто було невигідно пускати ці «шахеди».

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі Delta. Він наголосив, що відтепер кожен екіпаж вноситиме у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання.

Теги: безпілотник Роман Костенко війна

