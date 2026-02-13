Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 13 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 13 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 667 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 13 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 250 950 (+800) осіб
  • танків – 11 667 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 028 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 254 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 642 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 300 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+16) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Втрати ворога станом на 13 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1451-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

