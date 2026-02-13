Втрати ворога станом на 13 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 13 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 13 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 13 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 250 950 (+800) осіб
- танків – 11 667 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 028 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 254 (+41) од.
- РСЗВ – 1 642 (+1) од.
- засоби ППО – 1 300 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+16) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1451-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0