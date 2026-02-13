У Херсоні стався блекаут

За словами очільника Херсонської МВА, причини знеструмлення міста зʼясовуються

Вранці 13 лютого Херсон залишився без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

За словами чиновника, фахівці з'ясовують причини блекауту. Він запевнив, що енергетики вже працюють над тим, щоб якомога скоріше повернути електрику в домівки мешканців міста.

«До відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів. Прошу поставитися до ситуації з розумінням», – написав він.

Шанько також нагадав, що у громаді працюють «Пункти незламності», де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися або перепочити.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців російські окупанти інтенсивно атакують Херсонську ТЕЦ, зокрема бʼють дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

Як повідомлялося, щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ перешкоджають відновленню теплопостачання в місті.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.

До слова, стартувала подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.