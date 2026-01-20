Нічна атака на Київщину: у Бучанському районі загинув чоловік, пошкоджено дві АЗС

Голова КОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки й перебувати у безпечних місцях

У ніч проти 20 січня ворог знову завдав підступного удару по Київщині. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення зазнав 50-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис голови Київської ОВА Миколи Калашника.

«Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці», – написав Калашник.

Також, за словами голови КОВА, у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

«Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села», – наголосив Калашник.

Голова КОВА зауважив, що повітряна тривога триває і закликав жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.

Нагадаємо, протягом ночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Станом на ранок у столиці триває друга за добу повітряна тривога. Відомо, що росіяни запустили на Україну безпілотники, але Київ ще атакували балістичними ракетами.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки балістикою почалися перебої зі світлом. Крім того, є інформація, що БпЛА влучив у будинок на лівому березі.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація готується здійснити новий масований обстріл України. Окупанти чекають слушного моменту, аби знову вдарити по нашій країні.

«Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.