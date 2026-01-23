Головна Країна Події в Україні
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)
На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій
фото: ДСНС Донеччини

Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів

Окупанти вдарили дроном по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району. Внаслідок чого загинуло четверо людей, серед яких п'ятирічна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще п'ять мешканців отримали поранення.

РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото) фото 1
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото) фото 2
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото) фото 3

На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій, а також ліквідували пожежу.

До слова, фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

