РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)

Окупанти вдарили дроном по приватному житловому сектору селища Черкаське Краматорського району. Внаслідок чого загинуло четверо людей, серед яких п'ятирічна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Тіла двох людей, в тому числі й дитини, надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще п'ять мешканців отримали поранення.

На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій, а також ліквідували пожежу.

До слова, фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.