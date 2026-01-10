Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 02:00 оголосили повітряну тривогу. Через дев'ятнадцять хвилин було повідомлено про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

