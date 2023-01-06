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Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців
фото ілюстративне

Ворожа авіація перебуває за межами українського кордону

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у небі над областю працює українська авіація. Ворожі літаки перебувають за межами нашої країни та відстежуються.

«У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем. Нагадуємо, повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час оголошення повітряної тривоги в Білорусі був зафіксований зліт ворожої авіації. Зокрема, йдеться про зліт російського ДРЛО Іл-76 А-50У, який є навідником ракет. Також є зліт винищувачів супроводу та МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети «Кинжал».

Нагадаємо, станом на 12:50 сигнал тривоги пролунав в усіх областях України. 

Триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Теги: авіація влада тривога Київ війна Білорусь

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