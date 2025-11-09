Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу

Російські війська атакували регіон ударними дронами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Уночі російські війська завдали удару по Одещині із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, ударні дрони спричинили пошкодження приватних житлових будинків та гаража. Також було пошкоджено газову трубу.

фото: ДСНС Одещини

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки постраждалих серед населення немає.

