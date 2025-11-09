Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували
фото: ДСНС Одещини

Російські війська атакували регіон ударними дронами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Уночі російські війська завдали удару по Одещині із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, ударні дрони спричинили пошкодження приватних житлових будинків та гаража. Також було пошкоджено газову трубу.

Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу фото 1
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу фото 2
фото: ДСНС Одещини

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, темпи наступу російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, проте, ймовірно, знову зростуть найближчими днями. Таку оцінку поточної ситуації на цій ділянці фронту надає Американський Інститут вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Дослідники дійшли такого висновку, базуючись на тому, що росіяни займаються розширенням своєї логістики та перекиданням підкріплень у цей район. Геолокаційні відеозаписи підтверджують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування до північної частини Мирнограда, що, однак, є невеликим здобутком порівняно з їхніми успіхами попередніх днів.

Читайте також:

Теги: Одеса безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях
За ексвоєнкома Одещини Борисова внесено 20 млн грн застави
5 листопада, 15:36
Будівництво комплексу тривало з травня 2018 року до жовтня 2022 року
В Одесі заарештовано будівлю популярного дельфінарію: що відомо
3 листопада, 13:25
Підозрюваний схвалював проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
31 жовтня, 11:12
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
27 жовтня, 13:30
Біля Кремля чергує мобільна вогнева група для відбиття дронів
Москва відбиває атаку дронів: біля Кремля чергує мобільна вогнева група (фото)
26 жовтня, 23:45
Микола Майоренко визнав провину
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
22 жовтня, 19:20
За словами Труханова, він виконуватиме обовʼязки мера доки відповідне рішення не ухвалить міська рада
Труханов оскаржуватиме рішення про позбавлення громадянства у Верховному суді
14 жовтня, 20:09
Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
14 жовтня, 18:22
НАТО змінює стратегію щодо дронів
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
10 жовтня, 12:05

Новини

Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
РФ атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини
РФ атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави
Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua