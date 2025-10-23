Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів
Водолази-сапери вилучили з води 15 артилерійських снарядів
фото: ДСНС України, Facebook

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється їх чіпати

На Київщині рибалки у штучній водоймі помітили підозрілі предмети та повідомили про знахідку рятувальникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС Київщини.

«Водолази-сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили з води 15 артилерійських снарядів калібру 30 мм», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється їх чіпати, переміщати чи намагатися самостійно знешкодити. Про небезпечні знахідки необхідно негайно повідомити за номером «101».

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Раніше у Київській області у лісі знайшли бойову гранату, вона була встановлена на розтяжці та закріплена на дереві.

Теги: Київ водойма вибухівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
22-річний нападник побив та пограбував дівчину в Києві, йому загрожує 15 років в'язниці
Помста за фейкове фото: у Києві кавалер жорстоко побив та пограбував дівчину
13 жовтня, 11:30
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
16 жовтня, 20:17
«Маєш фест» дасть дітям і підліткам можливість поринути в атмосферу креативності, творчої взаємодії та натхнення
28 вересня у Києві відкриється «Маєш фест» – фестиваль підтримки дітей військових
26 вересня, 14:22
Офіс «Слуги народу» в центрі столиці обійшовся бюджету в понад 13 млн грн за пів року
Скільки «Слуга народу» платить за оренду величезного офісу в центрі Києва. Названо суму
2 жовтня, 16:45
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпн
До Києва прийшла метеорологічна осінь
26 вересня, 16:23
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
Ганіч – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
11 жовтня, 11:59
Фасовані огірки у «Сільпо» за ціною 177,55 грн за кіло
У Києві ціни на огірки сягають майже 180 грн за кіло. Огляд із супермаркетів
13 жовтня, 13:10

Новини

Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві
Київрада закликала Кабмін знизити тарифи на холодну воду для окремих будинків
Київрада закликала Кабмін знизити тарифи на холодну воду для окремих будинків
На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів
На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла
Театр Лесі Українки другий день поспіль скасовує вистави через відсутність світла

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua