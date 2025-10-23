На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється їх чіпати

На Київщині рибалки у штучній водоймі помітили підозрілі предмети та повідомили про знахідку рятувальникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС Київщини.

«Водолази-сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили з води 15 артилерійських снарядів калібру 30 мм», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється їх чіпати, переміщати чи намагатися самостійно знешкодити. Про небезпечні знахідки необхідно негайно повідомити за номером «101».

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Раніше у Київській області у лісі знайшли бойову гранату, вона була встановлена на розтяжці та закріплена на дереві.