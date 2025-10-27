Головна Київ Новини
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

У Києві 28 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 28 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 28 жовтня

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 09:00 до 13:30;
  • 4.2 черга – без світла з 09:00 до 13:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:30 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:30 до 17:00;
  • 6.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 6.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30.
Нагадаємо, завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.

Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
