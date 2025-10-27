Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

У Києві 28 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 28 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 28 жовтня

1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30;

1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30;

2.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

2.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

3.1 черга – без світла з 19:00 до 22:00;

3.2 черга – без світла з 19:00 до 22:00;

4.1 черга – без світла з 09:00 до 13:30;

4.2 черга – без світла з 09:00 до 13:30;

5.1 черга – без світла з 12:30 до 17:00;

5.2 черга – без світла з 12:30 до 17:00;

6.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

6.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30.

Нагадаємо, завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.