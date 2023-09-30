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В Україні розпочалися тестування бойового робота «Лють»

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні розпочалися тестування бойового робота «Лють»
Робот компактний, ним можна керувати дистанційно
фото: Михайло Федоров/Facebook

Робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню

В Україні розпочали тестувати бойового робота «Лють». Він може застосовуватися для штурму чи оборони позицій. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Технології перемоги від Brave1 – тестуємо українського бойового робота «Лють», – зазначив він.

В Україні розпочалися тестування бойового робота «Лють» фото 1

За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.

«Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно і виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції. На фото - готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва», – додав Федоров.

Раніше Петро Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.

Теги: міністр машини технології робота Михайло Федоров

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