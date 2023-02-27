В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
Повітряна тривога лунала понад п'ять годин
У місті Київ та низці областей після 23:00 лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про зліт ворожих БпЛА з півночі в бік Києва та західних областей.
Після 04:33 по всій Україні почалися відбої повітряної тривоги. Станом на зараз небезпека лишається в Луганській області та Криму. На Нікопольщині триває загроза артилерійського обстрілу.
Мапа тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, що під час масштабної повітряної тривоги, за повідомленнями влади, працювала ППО на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Українські військові підтвердили збиття трьох «шахедів» на півночі. У Хмельницькому пролунали три вибухи.
Мапа повітряних тривог виглядала так:
До слова, завершилася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.
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