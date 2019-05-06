В Україні у заходах 8-9 травня планують взяти участь понад 200 тисяч людей – поліція



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Поліція, починаючи з 7.00 години 9-го травня і до завершення заходів, працюватиме у надзвичайному режимі

8-9 травня поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами

В Україні у масових заходах 8-9 травня планують взяти участь майже 220 тисяч людей. Про це повідомили у Національній поліції, пише «Радіо Свобода».

«У зв’язку зі значною кількістю учасників, ситуаційні центри на місцях, починаючи з 7.00 години 9-го травня і до завершення заходів, переводяться у надзвичайний режим роботи», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, 8-9 травня поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами.

«Зокрема, йдеться про недопущення провокативних ситуацій, пов’язаних із використанням забороненої символіки тоталітарних режимів», – вказали у поліції.

Нагадаємо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9-го (у вихідних день – ред.) День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.