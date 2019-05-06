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    Події в Україні

    В Україні у заходах 8-9 травня планують взяти участь понад 200 тисяч людей – поліція

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    Поліція, починаючи з 7.00 години 9-го травня і до завершення заходів, працюватиме у надзвичайному режимі - В Україні у заходах 8-9 травня планують взяти участь понад 200 тисяч людей – поліція
    Поліція, починаючи з 7.00 години 9-го травня і до завершення заходів, працюватиме у надзвичайному режимі

    8-9 травня поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами

    В Україні у масових заходах 8-9 травня планують взяти участь майже 220 тисяч людей. Про це повідомили у Національній поліції, пише «Радіо Свобода».

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    «У зв’язку зі значною кількістю учасників, ситуаційні центри на місцях, починаючи з 7.00 години 9-го травня і до завершення заходів, переводяться у надзвичайний режим роботи», – йдеться в повідомленні поліції.

    За даними правоохоронців, 8-9 травня поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами.

    «Зокрема, йдеться про недопущення провокативних ситуацій, пов’язаних із використанням забороненої символіки тоталітарних режимів», – вказали у поліції.

    Нагадаємо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9-го (у вихідних день – ред.) День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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