В Україні за два тижні зафіксували майже 60 лісових пожеж
Загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів
В Україні за два тижні зафіксували майже 60 пожеж у лісах, що перебувають у користуванні підприємств Держлісагентства.
Про це повідомили у пресслужбі Держлісагентства.
Зазначається, що загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів.
Окрім того, у Держлісагенстві інформують, що найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській – 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі.
Як повідомлялося раніше, загалом цього року станом на 24 липня 2019 в лісах Держлісагенства сталося 596 пожеж на загальній площі 619,2 гектарів.
Нагадаємо, МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції.