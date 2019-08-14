В Україні за два тижні зафіксували майже 60 лісових пожеж



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Найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській – 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі

Загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів

В Україні за два тижні зафіксували майже 60 пожеж у лісах, що перебувають у користуванні підприємств Держлісагентства.

Про це повідомили у пресслужбі Держлісагентства.

Зазначається, що загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів.

Окрім того, у Держлісагенстві інформують, що найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській – 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі.

Як повідомлялося раніше, загалом цього року станом на 24 липня 2019 в лісах Держлісагенства сталося 596 пожеж на загальній площі 619,2 гектарів.

Нагадаємо, МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції.



