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    Події в Україні

    В Україні за два тижні зафіксували майже 60 лісових пожеж

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    Найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області &ndash;126 та Чернігівській &ndash; 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі - В Україні за два тижні зафіксували майже 60 лісових пожеж
    Найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській – 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі

    Загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів

    В Україні за два тижні зафіксували майже 60 пожеж у лісах, що перебувають у користуванні підприємств Держлісагентства.

    Про це повідомили у пресслужбі Держлісагентства.

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    Зазначається, що загалом цього року станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів.

    Окрім того, у Держлісагенстві інформують, що найбільша кількість загорянь сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській – 75, а найменше - у Вінницькій та Чернівецькій областях по одній пожежі.

    Як повідомлялося раніше, загалом цього року станом на 24 липня 2019 в лісах Держлісагенства сталося 596 пожеж на загальній площі 619,2 гектарів.

    Нагадаємо, МЗС застерігає українців від подорожей деякими районами Греції.


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