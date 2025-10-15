Третя штурмова прокоментувала затримання військових на Тернопільщині

Як повідомило слідство, група військових на Тернопільщині вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші

Третя штурмова бригада оприлюднила офіційну заяву щодо інформації про затримання на Тернопільщині осіб, які катували людей та начебто є її бійцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на підрозділ.

«Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової», – йдеться у зверненні.

У бригаді наголосили, що відкриті до співпраці з правоохоронними органами та очікують об’єктивного розслідування всіх обставин, викладених у заяві поліції.

«Третя штурмова – один із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії», – зазначили в 3 ОШБр.

Нагадаємо, тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, які, за даними слідства, незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство та відбирали майно.

«Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації», – кажуть правоохоронці.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.