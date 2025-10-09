Рада підтримала законопроєкт про фінансову підтримку військових, звільнених з полону

Військовим після полону виплачуватимуть 50 тис грн щомісяця на лікування

Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 13627, який забезпечує щомісячні фінансові виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, та потребують тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Законопроєкт, ініційований колегою Анною Пуртовою, був підтриманий 244 народними депутатами. Новий документ покликаний усунути бюрократичні перепони та забезпечити справедливу фінансову підтримку для ветеранів, чиє здоров’я було підірвано під час перебування в неволі.

Ухвалений законопроєкт передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис грн. Кошти виплачуватимуться протягом перших трьох місяців лікування. Документ врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути різного трактування норм і бюрократичних перепон.

«Це – справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я», – підкреслив Олексій Гончаренко.

Раніше подібні виплати передбачалися лише для військових, які отримали фізичні травми, поранення або контузії. Однак, як зазначають ініціатори, багато звільнених потребують лікування через важкі захворювання, які були отримані або загострилися саме під час перебування у полоні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Кіберсил Збройних сил України. За це проголосували 255 депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Так, згідно із законопроєктом №12349, Кіберсили будуть окремою структурою у складі ЗСУ та відповідатимуть за кібероборону держави та захист її суверенітету. Законопроєкт також передбачає залучення «кіберрезервістів» – цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту. Водночас їм не обовʼязково потрібно буде отримувати статус військовослужбовців.