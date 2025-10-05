The Guardian: Грета Тунберг заявила про жорстоке поводження під час утримання в Ізраїлі

Згідно з документами, Тунберг перебувала у камері з переповненими умовами, мала обмежений доступ до їжі та води

Інший затриманий повідомив, що ізраїльські військові фотографували Тунберг, нібито змушуючи її тримати прапори невідомого походження

Екоактивістка Грета Тунберг повідомила шведським чиновникам про «нелюдські умови утримання» та «жорстоке поводження» після її затримання ізраїльськими військовими під час перехоплення гуманітарної флотилії, що прямувала до Гази. Про це йдеться у службовому листуванні, яке отримала газета The Guardian, пише «Главком».

Згідно з документами, Тунберг перебувала у камері з переповненими умовами, мала обмежений доступ до їжі та води і заявила про появу висипу, ймовірно, спричиненого клопами.

У листі Міністерства закордонних справ Швеції зазначається, що дипломат, який відвідав активістку, підтвердив її скарги на зневоднення, брак води та їжі, а також тривале перебування «на твердих поверхнях».

Крім того, інший затриманий повідомив, що ізраїльські військові фотографували Тунберг, нібито змушуючи її тримати прапори невідомого походження. Декілька свідків підтвердили ці слова.

Турецький активіст Ерсін Челік, який також перебував на борту флотилії, заявив інформаційному агентству Anadolu, що «ізраїльські військові били Грету, тягли її за волосся та змушували цілувати ізраїльський прапор». Інші члени екіпажу стверджують, що дівчину «загорнули в прапор Ізраїлю та демонстративно проносили, як трофей».

У відповідь на запит The Guardian ізраїльська влада спростувала всі звинувачення, заявивши, що «усім затриманим було надано воду, їжу, медичну допомогу та юридичний доступ» і що «Ізраїль залишається державою, яка дотримується верховенства права».

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що представники посольства відвідали дев’ятьох затриманих шведів, серед них – Тунберг, і «наголосили на необхідності якнайшвидшого розгляду справ та забезпечення гуманних умов утримання».

Нагадаємо, ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.

Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем». За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази.