На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
фото: КМВА

Знак встановлено напередодні Дня інженерних військ, що відзначають щорічно 3 листопада

На столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

На Алеї захисників України новий пам'ятний знак інженерним військам
фото: КМВА/Facebook

«Мінні поля та невибухові загородження, фортифікаційні споруди, встановлені інженерними військами, допомагають Силам оборони стримувати натиск ворога. Збудовані та відновленні дороги, мости та переправи забезпечують надійну логістику. Кожен їх день – це втілення девізу «Попереду перших!», коли мужність і праця перетворюються на міцність України», – йдеться у дописі.

Відкриття пам’ятного знака відбулося за участі духовенства
фото: КМВА/Facebook

Знак встановлено напередодні Дня інженерних військ, що відзначають щорічно 3 листопада.

Відкриття відбулося за участі представника Командування Сил підтримки ЗС України полковника Михайла Івасюка, першого заступника начальника КМВА полковника Миколи Швеця, представників роду військ, ветеранів російсько-української війни, духовенства. Творчі рішення нової культури вшанування воїнів на Алеї захисників реалізуються за ініціативи Культурні сили.

Військові залишають автографи на пам'ятному знакові, присвяченому військовим інженерам
фото: КМВА

«Цей знак – символ вдячності фахівцям інженерних військ. І водночас — це велика шана тим, хто поклав своє життя на захисті України», – додали у КМВА.

Відкриття пам’ятного знака
фото: КМВА
Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, 3 листопада 2025 року, в Україні відзначається День інженерних військ. Щороку інженерні війська залучаються не лише до участі у воєнних діях, а й до ліквідації стихійних лих, зокрема, повеней в Західних регіонах України, захисту мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, проведенні рятувальних робіт.

Теги: Київ свято військові

