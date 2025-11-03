На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
Знак встановлено напередодні Дня інженерних військ, що відзначають щорічно 3 листопада
На столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
«Мінні поля та невибухові загородження, фортифікаційні споруди, встановлені інженерними військами, допомагають Силам оборони стримувати натиск ворога. Збудовані та відновленні дороги, мости та переправи забезпечують надійну логістику. Кожен їх день – це втілення девізу «Попереду перших!», коли мужність і праця перетворюються на міцність України», – йдеться у дописі.
Знак встановлено напередодні Дня інженерних військ, що відзначають щорічно 3 листопада.
Відкриття відбулося за участі представника Командування Сил підтримки ЗС України полковника Михайла Івасюка, першого заступника начальника КМВА полковника Миколи Швеця, представників роду військ, ветеранів російсько-української війни, духовенства. Творчі рішення нової культури вшанування воїнів на Алеї захисників реалізуються за ініціативи Культурні сили.
«Цей знак – символ вдячності фахівцям інженерних військ. І водночас — це велика шана тим, хто поклав своє життя на захисті України», – додали у КМВА.
Нагадаємо, 3 листопада 2025 року, в Україні відзначається День інженерних військ. Щороку інженерні війська залучаються не лише до участі у воєнних діях, а й до ліквідації стихійних лих, зокрема, повеней в Західних регіонах України, захисту мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, проведенні рятувальних робіт.
Коментарі — 0