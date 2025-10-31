Головна Країна Наука та освіта
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
«Метінвест» вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія»
фото: metinvest.media

Укриття забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак, розраховане на комфортне навчання понад 70 людей 

В Україні реалізовано перший приклад інтеграції сталевого укриття у структуру військового навчального закладу – підземний хаб. Він створений для забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах загрози. Його побудували зі сталі «Метінвесту», за концепцією відбудови країни «Сталева мрія» та в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Інвестиції компанії в створення хабу становлять 16 млн грн. 

Площа підземного укриття – майже 100 кв. м, воно складається з готових сталевих модулів, виготовлених на заводі, що дає змогу змонтувати споруду лише за півтора місяця. Укриття відповідає державним будівельним нормам і поєднує функції безпечного простору та адаптованих мультифункціональних аудиторій для навчання. Військові можуть перебувати там під час повітряних тривог і продовжувати заняття без перерв.

Укриття забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак, розраховане на комфортне навчання понад 70 людей та тимчасове перебування до 150 людей. Усередині облаштовано три навчальні простори, санвузли, п'ять виходів, один з яких – запасний евакуаційний. Завдяки складаним меблям приміщення легко трансформується під різні формати занять, від лекцій до тренінгів із тактичної медицини.

Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш» фото 1
фото: metinvest.media

Такі укриття, випробувані військовими, можуть стати рішенням і для цивільних - від шкіл і університетів до лікарень та адміністративних будівель, словом усюди, де потрібно швидко убезпечити людей.

Рішення «Сталевої мрії» модульне та універсальне: укриття можна інтегрувати як до наявних будівель, так і до нових проєктів. Воно швидко адаптується під потреби замовників за площею, кількістю людей або функціями приміщення. «Сталева мрія» також має проєкти тимчасових і протирадіаційних укриттів та сховищ.

«Метінвест» бачить великий потенціал у використанні сталевих укриттів як для військових, так і для цивільних. Це швидке рішення, яке гарантує безпеку та безперервність навчання навіть під час війни. Сталь – основний матеріал майбутньої відбудови України. Уже зараз сталь захищає життя, формуючи нову архітектуру безпеки для країни», – каже гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш» фото 2
фото: metinvest.media

Концепція відновлення країни «Сталева мрія» містить набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Громада може обрати проєкт, адаптувати його під свої потреби, залучити кошти та відразу розпочинати будівництво. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.

Як відомо, «Метінвест» вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія» – для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова. Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

