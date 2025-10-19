Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу

Мама та син під час зустрічі у таборі для військовополонених

У Росії Олексій Ситий досі має офіційний статус «зниклий безвісти»

Мати приїхала в Україну провідати окупанта, який потрапив у полон. Світлана Сита прибула з Анапи у один із таборів, де утримують військовополонених, і їй дозволили побачити сина Олексія. Як інформує «Главком», про це розповідає проєкт «Наш вихід».

Світлана неабияк здивувала українців, у коментарях до відео вони почали писати, що жінка не схожа на російських матерів. Ті часто навіть говорити зі своїми синами відмовляються, а тут приїхала здалеку, вимагала зустрічі.

Однак із розмови стає зрозуміло, що родина родом із Донецька. Так, жінка розповідає, що купила онучці книжечку українською мовою. Окупант каже, що його мобілізували в ДНР, а потім додає, що працював у шахті. «Так це українська мама», – пояснюють собі небайдужість жінки коментатори.

Олексій Ситий – мобілізований. Його мобілізували в 2022 році і направили до складу 5-ї окремої мотострілецької бригади. У тому ж році він отримав важке поранення і повернувся додому до сім'ї в Анапу лікуватися. Рідні сподівалися, що на цьому війна для нього закінчиться. Але коли Олексій прийшов на військово-лікарську комісію, щоб оформити звільнення за станом здоров'я, його затримала військова поліція. Без пояснень Ситий був знову відправлений на фронт.

На Донецькому напрямку, як розповідає Олексій, його і таких самих, як він, – поранених, кульгавих, хворих чоловіків відправили на завдання. Дали рацію і наказали дійти до позначеного будинку і залишатися на зв'язку. З його групи живим дійшов тільки він. Тиждень Олексій провів без води і їжі, поки його разом з двома такими ж солдатами не взяли в полон українські військові.

Під час розмови з сином Світлана розповіла, що коли він зник, рідним написали, що його вбили, але вони не вірили. У Росії Олексій Ситий досі має офіційний статус «зниклий безвісти».

Раніше полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню.

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

А журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.