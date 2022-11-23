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В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці
Єгор Чернєв / Facebook

У США питанням надання Україні танків займеться ціла група конгресменів обох партій

Україна може отримати танки від Німеччини, Іспанії та США. Про це повідомив глава постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«В України з'явився шанс отримати, нарешті, західні танки. Під час численних зустрічей з делегаціями країн НАТО на Парламентській асамблеї одним з наших завдань було усунути перешкоди, які досі блокували виділення нам важкої бронетехніки», – йдеться в повідомленні.

Чернєв зазначив, що поки не вдаватиметься у подробиці, проте запевнив, що Україні вдалося знайти вихід.

«Механізм ми погодили з усіма делегаціями ключових для нас постачальників танків – Німеччини, Іспанії та, найголовніше, – США. Після повернення делегацій додому процес має бути запущений. У США цим займеться ціла група конгресменів обох партій», – додав представник делегації.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на €120 млн, який включає танки та інше озброєння. Вартість нового пакету допомоги становить €120 млн.

Крім того, повідомлялося, що Збройні сили України отримають від Великої Бритарії три вертольоти Sea King та 10 тисяч боєприпасів для артилерії. 

Теги: війна росія окупанти Україна танки

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