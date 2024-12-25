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В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 9:56 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістики. О 10:18 тривогу в більшості областей було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: тривога

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