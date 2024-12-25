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Кияни зустріли Різдво в метро через ворожий обстріл (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кияни зустріли Різдво в метро через ворожий обстріл (відео)
Підземні станції метрополітену працюють як укриття
скріншот з відео

Люди змушені ховатися від російських ракет на різдвяні свята

На столичних станціях метро кияни з самого ранку перечікують повітряну тривогу та ворожий обстріл РФ. Відповідні відео з’явилися в мережі.

Жителі столиці разом з дітьми та тваринками чекають на завершення повітряної тривоги. Дехто спить, інші слідкують за оперативною ситуацією наразі.

Варто зазначити, що окупанти атакують ракетами Україну на саме Різдво. Вибухи лунали у багатьох областях країни.

Після відбою київське метро має запрацювати у звичному режимі.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: метро Київ столиця громадський транспорт кияни обстріл Різдвяні свята

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