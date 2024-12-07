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У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У багатьох областях оголошена повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
фото: glavcom

Окупанти запустили «Шахеди»

Близько 21:20 Україною почали ширитись повітряні тривоги. 

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Повітряні сили повідомляють про запуск «Шахедів».

Нагадаємо, триває 1018-й день війни.

Окупанти вчора під вечір атакували ракетами Кривий Ріг та керованими авіаційними бомбами Запоріжжя.

Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Теги: безпілотник війна окупанти росія тривога

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