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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К
колаж: glavcom.ua

Сьогодні, 3 грудня, о 10:28 у Києві та на всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. 

Як повідомили Повітряні сили України, тривога оголошена через зтіт ворожого літака МіГ 31К 

Офіційна карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.

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Теги: війна Україна тривога

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