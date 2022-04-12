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    Події в Україні

    В Україні скасовано весняний призов: Зеленський підписав указ

    Раніше встановлені терміни проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року скасовані - В Україні скасовано весняний призов: Зеленський підписав указ
    Раніше встановлені терміни проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року скасовані
    фото з відкритих джерел

    Паралельно з цим звільнення в запас строковиків відкладається

    Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов до Збройних Сил України у 2022 році. Паралельно з цим звільнення в запас строковиків відкладається до моменту «оголошення в установленому порядку демобілізації».

    Указ за №230/2022 опубліковано на сайті президента України.

    Так, раніше встановлені терміни проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року скасовані. Однак паралельно з цим всі військовослужбовці строкової служби не можуть бути звільнені в запас, оскільки терміни демобілізації на цю мить не встановлені. Передбачається, що терміни звільнення будуть оголошені після закінчення війни з російськими окупантами.

    Раніше про те, що в Україні не проводитимуть весняний призов на строкову службу в 2022 році, повідомляли у Генеральному штабі Збройних сил України.

    Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

    Як повідомлялось, зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку.


    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація звільнення указ #stoprussia
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    В Україні скасовано весняний призов: Зеленський підписав указ