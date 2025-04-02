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В Україну йде суттєве похолодання, можливий навіть сніг

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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В Україну йде суттєве похолодання, можливий навіть сніг
У найближчий тиждень чекати тепла не варто
фото:«Главком»

Синоптики попереджають про ймовірні заморозки

Незабаром похолодання в Україні посилиться. Наступного тижня ймовірні нічні заморозки, а також посилення вітру та мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Ближче до п'ятниці в прохолодних регіонах потеплішає, проте вже у суботу в західних областях, а в неділю, 6-го квітня, – практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса. Тому наступного тижня синоптикиня радить підготуватися до більших холодів.

Імовірний сніг – це там, де рожевий колір, пояснила Діденко і показала відповідний фрагмент синоптичної карти. 

В Україну йде суттєве похолодання, можливий навіть сніг фото 1
фото: Facebook/Наталка Діденко

Завтра, 3-го квітня, за інформацією синоптикині, в Україні буде тепло  (+14+18 градусів), лише у південно-західній частині трохи прохолодніше (+8+12 градусів).

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях України очікуються опади. 

Також «Главком» повідомляв, що у Києві цьогорічний березень став найтеплішим за останні 140 років. Середньомісячна температура повітря в українській столиці у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищує кліматичну норму.

 

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