В Україну йде суттєве похолодання, можливий навіть сніг

Синоптики попереджають про ймовірні заморозки

Незабаром похолодання в Україні посилиться. Наступного тижня ймовірні нічні заморозки, а також посилення вітру та мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Ближче до п'ятниці в прохолодних регіонах потеплішає, проте вже у суботу в західних областях, а в неділю, 6-го квітня, – практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса. Тому наступного тижня синоптикиня радить підготуватися до більших холодів.

Імовірний сніг – це там, де рожевий колір, пояснила Діденко і показала відповідний фрагмент синоптичної карти.

фото: Facebook/Наталка Діденко

Завтра, 3-го квітня, за інформацією синоптикині, в Україні буде тепло (+14+18 градусів), лише у південно-західній частині трохи прохолодніше (+8+12 градусів).

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях України очікуються опади.

Також «Главком» повідомляв, що у Києві цьогорічний березень став найтеплішим за останні 140 років. Середньомісячна температура повітря в українській столиці у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищує кліматичну норму.