Росіяни два місяці тримають у полоні маріупольського журналіста

Понад два місяці немає зв’язку з маріупольським журналістом Олександром Гуділіним, який потрапив у полон окупантів

У першій половині квітня 31-річний журналіст маріупольського видання 0629.com.ua і захисник України, батько двох маленьких дітей Олександр Гуділін потрапив у російський полон. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

Уже більше двох місяців доля Олександра Гуділіна невідома ані його дружині, ані матері, ані колегам по журналістській спільності.

«Як голова Донецької обласної організації НСЖУ маю вимогу до росіян від усієї української журналістської спільноти – негайно звільнить наших колег Володимира Чертушкіна і Олександра Гуділіна!» – закликала голова Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ Олена Калайтан.

Олександр повідомив про те, що опинився в полоні, головній редакторці свого видання Анні Мурликіній 12 квітня о 12 годині 26 хвилин. Того дня командир морських піхотинців, який очолював опір у відповідному секторі Маріуполя, припинив спротив окупантам.

Тоді ж разом із морпіхами в полон було взято й тероборонівців, до числа яких належав і Олександр. Його обличчя потрапило на відео пропагандистського ролика росіян, знятого того дня. Проте, як повідомляють родичі журналіста, наразі офіційного підтвердження про перебування Олександра серед захоплених у Маріуполі українців немає.

«Саша прийшов до нас, якщо не помиляюся, у 2015 році. Психологічна освіта Олександра дуже допомагала йому в журналістській роботі. Мабуть, ніхто в нашому колективі не міг так тримати себе в руках, як він. Саша – дуже працьовита людина, і нам зараз його дуже бракує. Він будь-який матеріал може зробити значно швидше, ніж інші. Якщо хтось пише велику статтю тиждень, то він може зробити це за день. Особливо якщо тема цікава для нього. Він дуже часто виїжджав робити репортажі у прифронтові села і селища, розмовляв там із людьми. Його матеріали були такі, що хотілося плакати і сміятися» – розповіла пресслужбі НСЖУ головна редакторка видання 0629.com.ua Анна Мурликіна.

За словами редакторки, в Олександра – талант налагоджувати стосунки із дуже різними людьми, в тому числі й такими, з ким іншим журналістам працювати важко. Особливо їй запам’яталися матеріали Гуділіна про людей, які залишилися без даху над головою, так званих безхатченків. Журналіст досліджував, чому вони потрапили у скрутні обставини, чи є в них можливість повернутися до звичайного життя.

Нагадаємо, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, голова української розвідки Кирило Буданов раніше повідомив, що місцеперебування майже всіх українських військовополонених добре відоме українській стороні. Їхнє звільнення проводиться поетапно.

Раніше повідомлялося, що Росія незаконно утримує у в'язницях 1,5 тис. цивільних українців, а визнає, що тримає у полоні лише 120 цивільних.