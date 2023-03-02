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Журналісти закликають створити міжнародний трибунал проти Путіна: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Журналісти закликають створити міжнародний трибунал проти Путіна: деталі
Учасники британсько-українського вебінара
фото: НСЖУ

Голова Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес наголосив, що питання про спецтрибунал буде розглянуто на щорічній конференції ЄФЖ у травні

Російські військові не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України. 

Модератором виступив Джон Віттінгдейл – член британського парламенту з 1992 року, міністр у справах культури, ЗМІ і спорту (2015-2016), голова «групи дружби» з Україною в парламенті Великої Британії.

«Одне з питань, яке обговорювалося на Парламентській асамблеї ОБСЄ, стосувалося журналістів. Я знаю про жахливі події, які вже відбулися, загибель десятків журналістів. Ми уважно слідкуємо за цими серйозними аспектами війни в Україні», – заявив Джон Віттінгдейл.

Джон Віттінгдейл зазначив, що Британія робить усе можливе для України, в тому числі й у питаннях розслідування військових злочинів російських військових в Україні. Він підтримав ідею створення спеціального трибуналу для покарання воєнних злочинців.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко сказав, що головна мета вебінару – боротьба з безкарністю російських окупантів. Він заявив, що сьогодні головним джерелом порушень прав журналістів і наступів на свободу слова в Україні є Росія, яка розв’язала кровопролитну війну в центрі Європи. 

«Ми підтримуємо ініціативу створення трибуналу проти Путіна. І особливо наголошуємо на необхідності запровадження спеціального трибуналу проти Росії за розпалювання воєнної пропаганди та військові злочини проти журналістів і ЗМІ», – заявив Томіленко.

Через мережу Центрів журналістської солідарності Національна спілка журналістів України допомогла 2 тисячам медійників, які потрапили в біду. А для тих колег, які їдуть працювати на фронт та на деокуповані території, НСЖУ організувала пункти безкоштовного прокату засобів захисту: бронежилетів, касок, тактичних аптечок.

НСЖУ доклала максимум зусиль для повернення українських ЗМІ на деокуповані території, адже російська пропаганда створила для людей абсолютно спотворений інформаційний світ, у якому Київ та інші великі міста окуповані росіянами, Україна пала, а Захід благає у Кремля пощади. Там, де немає телебачення чи Інтернету, справжнім джерелом інформації стала газета. Наразі за допомоги Спілки на деокупованих та прифронтових територіях відновлено загалом 20 місцевих газет.

НСЖУ закликає українських урядовців у партнерстві з урядами інших країн утворити Фонд розвитку українських медіа, який наповнювався б ресурсами із різних джерел і служив би джерелом стійкої системної підтримки медіа у цей важкий час.

Голова Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес наголосив, що питання про спецтрибунал буде розглянуто й на щорічній конференції ЄФЖ у травні. У компетенції спецтрибуналу мають бути злочини режимів Путіна і Лукашенка. Створення такого вже спецтрибуналу підтримали Європейський парламент, Рада Європи, НАТО та багато державних установ у Європі та Великій Британії.

Читайте також: Українські медіа під час війни: як вистояти? Інтерв'ю Сергія Томіленка Міжнародній федерації журналістів
Теги: росія окупанти телебачення пропаганда військові Велика Британія Україна окуповані території трибунал фронт журналіст

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