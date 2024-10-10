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Офіційно: українська журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіційно: українська журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ
Журналістка Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території

 Інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні підтвердилася. Про це заявив керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону.

«Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація підтверджена», – сказав він.

За словами Яценка, про обставини смерті наразі говорити зарано, проводиться робота, щоб їх встановити. Відомом, що Рощину готували до обміну, зокрема її переводили з Таганрога до Москви, що було «етапом її підготовки до звільнення».

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

5 фото
На весь екран
Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Нагадаємо, на окупованій території зникла українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина. Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України. 

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Теги: журналіст смерть полон росія

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