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    В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок

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    У&nbsp;Києві&nbsp;сьогодні вдень без опадів, температура 13-15&deg; - В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок

    У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 13-15°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сьогодні вдень у східній та південно-східній частині пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

    У понеділок, 3 травня, у східній та південно-східній частині України пройдуть короткочасні дощі, температура повітря в низці регіонів знизиться.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    3 травня вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ. Вдень у східній та південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів.

    Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південних і східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

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    Температура вночі 7-12°, у західній частині 4-9° тепла. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях 11-16°, на решті територій 19-24°.

    У Києві вночі пройде невеликий дощ, удень без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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