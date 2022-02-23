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    Події в Україні

    В Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото)

    ForcesCanada здійснив другу доставку летальної військової допомоги в Україну - В Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото)
    ForcesCanada здійснив другу доставку летальної військової допомоги в Україну
    фото: Anita Anand

    Перша партія зброї прибула до нашої країни минулого тижня

    До України прибула друга партія летальної військової допомоги від Канади. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

    «Наші Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, і ми й надалі будемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність», – написала Ананд.

    Нагадаємо, в Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

    На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні. Своєю чергою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть Україні кредит у розмірі $500 мільйоніd, а також летальне озброєння та боєприпаси на майже $8 мільйонів.

    Також Канада оголосила санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією «ЛДНР» і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

    Теги: Канада літак боєприпаси озброєння
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    В Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото)