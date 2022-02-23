В Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото)

Перша партія зброї прибула до нашої країни минулого тижня

До України прибула друга партія летальної військової допомоги від Канади. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Наші Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, і ми й надалі будемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність», – написала Ананд.

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

Нагадаємо, в Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні. Своєю чергою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть Україні кредит у розмірі $500 мільйоніd, а також летальне озброєння та боєприпаси на майже $8 мільйонів.

Також Канада оголосила санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією «ЛДНР» і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.