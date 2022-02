В Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото)

До України прибула друга партія летальної військової допомоги від Канади. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Наші Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, і ми й надалі будемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність», – написала Ананд.

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE