В Україну прибули 150 американських військових



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Після прибуття в Яворів, військові пройшли медичне обстеження та перший з двох додаткових тестів Covid-19 в Україні

Солдати Національної гвардії Іллінойсу перебуватимуть у навчальному центрі в Яворові

Близько 150 американських військових з Національної гвардії американського штату Іллінойс прибули до навчального центру у Яворові.

Про це сьогодні повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

Оперативно-тактична група (ОТГ) Ілліні, що складається приблизно з 150 солдатів 33-ї бойової піхотної бригадної групи Національної гвардії Іллінойсу, прибула 15 липня в навчальний центр підготовки піхоти Яворів.

ОТГ Ілліні, на чолі з полковником Клейтоном Е. Кютемейером, візьме на себе повноваження місії в кінці липня.

Приїзд цієї групи є продовженням підготовчої та навчальної місії, що здійснюється за запрошенням українського уряду та проходить за участі союзників та партнерів, та яка зосереджується на партнерстві між військовими загонами для створення професійних підрозділів, здатних захищати суверенітет та територіальну цілісність України, зміцнення відносин та підтвердження відданості США успіху стабільної та вільної України.

Заходи з охорони здоров’я та пом’якшення наслідків можливої передачі інфекції Covid-19 розглядалися на всіх етапах процесу планування безпечної подорожі групи в Україну.

До прибуття в Україну чоловіки та жінки з ОТГ перебували на обширному карантині у Форт-Блісс, штат Техас. Протягом цього карантину медичний персонал Форт-Блісса двічі перевіряв оперативно-тактичну групу на наявність Covid-19. Персонал ОТГ прибув на військовому літаку спершу до Туреччини і потім був доставлений в Центр бойової підготовки в Яворові на контрактних автобусах.

Після прибуття оперативно-тактичної групи в навчальний центр, всі вони негайно пройшли медичне обстеження та перший з двох додаткових тестів Covid-19 в Україні.