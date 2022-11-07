В Україну прибули Nasams і Aspide – Резніков

Резніков: «Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують»

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Nasams і Aspide. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

«Подивіться, хто тут! ЗРК Nasams і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – напитав Резніков.

Як повідомлялося, США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону.

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Його головне призначення – боротьба з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Експерти зазначають, що для того, щоб закрити небо над містом розміром із Київ, потрібно два-три NASAMS чи Iris-T.

Наземний ЗРК Spada Aspide – це сухопутна ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.

Також раніше повідомлялося, що ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.