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В Україну прибули Nasams і Aspide – Резніков

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну прибули Nasams і Aspide – Резніков
Нова зброя значно посилить українську армію
Фото: commons.wikimedia.org

Резніков: «Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують»

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Nasams і Aspide. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Подивіться, хто тут! ЗРК Nasams і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – напитав Резніков.

В Україну прибули Nasams і Aspide – Резніков фото 1

Як повідомлялося, США передали Україні перші два зенітно-ракетні комплекси Nasams, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. 

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Його головне призначення – боротьба з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Експерти зазначають, що для того, щоб закрити небо над містом розміром із Київ, потрібно два-три NASAMS чи Iris-T.

Наземний ЗРК Spada Aspide – це сухопутна ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.

Також раніше повідомлялося, що ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.

Теги: зброя міністр Олексій Резніков

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