Показав себе з гарного боку: ЗРК Iris-T пройшов бойове хрещення в Україні

Німецький ЗРК Iris-T зарекомендував себе із гарної сторони у війні з РФ

ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії. Про це на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

За його словами, Iris-T – це потужний німецький ракетний комплекс.

«Це те, що Україна отримала і буде отримувати далі. Це вже новітня модернізація. І з такою модернізацією цих комплексів ще немає ніде у світі. А в Україні вже є. Очікується, що німецька промисловість набере обертів саме для того, щоби збільшити кількість виробництва, і щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів на озброєння саме Повітряних Сил ЗСУ», – зазначив Юрій Ігнат.

Він додав, що одна із таких систем вже працює в Україні:

«Крайні обстріли, які у нас були… Iris-T показав себе із надзвичайно гарної сторони. Безумовно, інформація про бойове хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах пройшла. І ця інформація буде передана німецькій стороні», – додав Ігнат.

Речник зауважив, що найближчими місяцями Україна отримає ще кілька таких пускових установок.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також пообіцяв, що Сполучені Штати працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони Nasams для українських військових.