Дефіцит у енергосистемі: наразі аварійні відключення у восьми областях
В Укренерго говорять дефіцит в енергосистемі та аварійні відключення у 8 областях
Зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі Україні, аварійні відключення будуть застосовані у восьми областях. Про це повідомили у компанії «Укренерго».
Зазначається, що споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж раніше. «Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні», – заявили в держкомпанії.
Зокрема, серед причин дефіциту називають пошкоджені російськими ракетними та дроновими атаки електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Також суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.
Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Але через їх перевищення найчастіше відбуваються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.
«Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій», – проінформували у компанії.
В «Укренерго» нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах і запевнили, що постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога.
Нагадаємо, як тільки ліміти від «Укренерго» стануть більшими, Київ зможе повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії.
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