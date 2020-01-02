Ватажки «ДНР» скасували комендантську годину на свята лише для обраних



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Так звана поліція фейкової республіки затримує громадян, у яких немає «паспортів ДНР»

Пересуватися по дорогах ОРДО водіям дозволено тільки на автомобілях з номерами, виданими бойовиками «ДНР»

Розпорядження ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна про «призупинення дії комендантської години» на зимові свята - з 31 грудня по 8 січня 2020 року, - як з'ясувалося, стосується не всіх. Насолодитися «8 днями щастя» зможуть тільки власники так званих «паспортів ДНР». Про це на апаратній нараді окупаційної адміністрації Горлівки заявив «начальник міської поліції» Володимир Савкін.

«З приводу призупинення дії комендантської години. При наявності паспорта громадянина ДНР. Всі інші громадяни будуть доставлятися до органів МВС ДНР для встановлення особи», - заявив «головний поліцейський» окупованої Горлівки.

Також за словами Савкіна, будуть затримуватися «діти до 17 років», якщо вони будуть знаходитися на вулиці після 21:00 без супроводу дорослих. «Будемо викликати батьків для дачі пояснень», - пригрозив він.

Крім того, Савкін нагадав, що пересуватися по дорогах ОРДО водіям дозволено тільки на автомобілях з автономерами, виданими бойовиками «ДНР».

І незважаючи на свята, питні заклади, працюватимуть лише до 22:00, і лише ті, які отримають спеціальний дозвіл, а алкоголь в них потрібно встигнути придбати до 20:00.

«Свята - це не означає, що горілка буде литися рікою», - в унісон з поліцейським попередив глава окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько.

Нагадаємо, що жителів окупованих територій Донбасу всіляко примушують до отримання «документів» фейкових республік.

Джерело: Факти