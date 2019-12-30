Звільнений з полону «ексмер» Макіївки розповів про «найбільш страшний концтабір «ДНР»



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Бойовики «ДНР» звинуватили Василя Савіна у створенні «Українського батальйону Макіївка» з метою захоплення влади і засудили до 23 років ув’язнення

Василь Савін зазначив, що свідчення на окупованій території вириваються найжорстокішими методами

Колишній полонений бойовиків Василь Савін розповів про таємні в'язниці Донбасу і жорстокі методи добування свідчень на окупованій території. За його інформацією в одній з тюрьм Сходу на даний момент перебувають 87 українців.

Про це Савін повідомив у коментарі ЗМІ після прильоту в аеропорт «Бориспіль» ввечері 29 грудня.

«У «ДНР» існує величезна кількість таємних тюрем, де катують, де середньовічні тортури, де страшним чином вириваються свідчення», - заявив він.

Савін стверджує, що він був у шести подібних в'язницях і навіть може назвати їх адреси. Василь зазначає, що «найбільш страшний концтабір «ДНР» знаходиться на території колишнього заводу.

«Там зроблений справжній концтабір. Там тортурні підвали. Там камери. Там зараз є 87 осіб, які ніде не проходять, які ніде не зареєстровані», - розповів Савін.

Нагадаємо, у 2015 році Василь Савін був призначений у «ДНР» так званим головою «Центрально-міської районної адміністрації» міста Макіївка. Однак пізніше бойовики «МДБ ДНР» затримали його, звинуватили у створенні «Українського батальйону Макіївка» з метою захоплення влади і засудили до 23 років ув’язнення.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.