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Чи буде масований авіаналіт окупантів на Київ: оцінка Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Київ: оцінка Повітряних сил
фото ілюстративне

На 40 аеродромах, які РФ використовує в атаках проти України з перших днів вторгнення, кількість ворожого угруповання не змінилася

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що атаки сотень російських літаків на Київ не буде, бо зараз «так ніхто не воює». Про це він заявив у ефірі телемарафону.

«Багато дуже експертів, які про це говорять, і говорять про якісь сотні літаків, полчища. Не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна», – сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що на 40 аеродромах, які РФ використовує в атаках проти України з перших днів вторгнення, кількість ворожого угруповання не змінилася.

«Тому говорити про те, що масована атака на Київ сотнями літаків – це з іншої опери. Зрозуміло, що цього не буде, тому що навіть на початку агресії ворог використовував з десяток літаків на якомусь напрямку. Полетіли, зробили ракетно-бомбовий удар, втратили кілька літаків і полетіли назад», – додав він.

Речник також нагадав, що сьогодні значно підсилена протиповітряна оборона України.

Нагадаємо, військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 км від українського кордону.

Також раніше Банкова повідомляла, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення.

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Теги: війна росія Україна Київ літак

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