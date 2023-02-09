Окупанту вирізали нирку і знову забрали на фронт – перехоплення ГУР

Російський військовий втратив нирку на війні в Україні, але навіть після цього був змушений продовжувати воювати

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення телефонної розмови російського окупанта, у якій той розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського військового швидко повернули назад на фронт. Водночас документального оформлення операції на нирках не було.

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«Їба...уло йому, коротше… Вирізали одну нирку, зрозумів?.. Осколком їба...ло... Ну, відпустили додому. Вдома просидів місяці два, подзвонили, знову забрали з однією ниркою… Дивися, нирки в нього по факту нема, за паперами це ніде не проходить…» – сказав окупант.

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«Хто робив операцію – взагалі невідомо… Вирізали нирку в Ясиноватій… Відвезли потім лежати в Донецьк. Ну коротше, до кінця не ясно», – додав він.

Нагадаємо, що в російському Новосибірську в ніч проти 9 лютого обвалилися два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку.