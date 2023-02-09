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Окупанту вирізали нирку і знову забрали на фронт – перехоплення ГУР

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанту вирізали нирку і знову забрали на фронт – перехоплення ГУР
фото з відкритих джерел

Російський військовий втратив нирку на війні в Україні, але навіть після цього був змушений продовжувати воювати

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення телефонної розмови російського окупанта, у якій той розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського військового швидко повернули назад на фронт. Водночас документального оформлення операції на нирках не було.

«Їба...уло йому, коротше… Вирізали одну нирку, зрозумів?.. Осколком їба...ло... Ну, відпустили додому. Вдома просидів місяці два, подзвонили, знову забрали з однією ниркою… Дивися, нирки в нього по факту нема, за паперами це ніде не проходить…» – сказав окупант.

«Хто робив операцію – взагалі невідомо… Вирізали нирку в Ясиноватій… Відвезли потім лежати в Донецьк. Ну коротше, до кінця не ясно», – додав він.

Нагадаємо, що в російському Новосибірську в ніч проти 9 лютого обвалилися два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку

Теги: фронт перехоплення росіяни

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