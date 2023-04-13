«Контрнаступ ЗСУ буде вдалим». Терорист Гіркін неочікувано розхвалив Україну (відео)

Терорист Гіркін-Стрєлков очікує контрнаступ ЗСУ вже в травні й відверто панікує

Ексватажок «ДНР», терорист Ігор Гіркін заявив, що контрнаступ Сил оборони України, якого так бояться російські окупанти, цілком може стати успішним. Його початок він прогнозує на травень. Про це терорист розповів в ефірі російської телепередачі.

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При цьому Гіркін заявив, що українська армія має на фронті серйозну перевагу, зокрема у розвідці за допомогою супутників.

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«На жаль, є чимала ймовірність, і зі мною солідарні багато хто з тих, хто перебуває на фронті, що цей наступ може бути вдалим», – рознився терорист.

Відповідаючи на запитання співрозмовника, який з надією припустив, що, можливо, ніякого контрнаступу українські сили і не почнуть, Гіркін відразу ж спустив його на землю неабиякою порцією негативних прогнозів.

«Тут точно вам не може сказати ніхто, окрім Генерального штабу ЗСУ. А я на нього не маю виходів. Але я вважаю, що він (український контрнаступ. – «Главком») буде. Ба більше, я вважаю, що він буде досить скоро. Не знаю, чи почнеться він у найближчі дні. Там зараз дощі. Вони будуть чекати, швидше за все, коли земля повністю висохне. Коли в низинах, знову ж таки, підсохне земля. І річки увійдуть повністю у свої літні русла. Це буде десь у середині травня. Коли не буде тривалого періоду дощів та гарантовано буде хороша погода на тривалий час», – сказав Гіркін.

Терорист також стривожений «значною перевагою ЗСУ у засобах розвідки». Вона, вважає Гіркін, може дорого коштувати окупаційній армії РФ.

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«У противника значна перевага в засобах розвідки. Насамперед, розвідки космічної. На них працює все супутникове угруповання НАТО. А це тисячі апаратів. Не сотні навіть, а тисячі. Ну, припустімо, не всі вони працюють на ЗСУ, але за принаймні сотні апаратів на них працюють», – заявив терорист.

Гіркін також вважає, що українське командування має намір дочекатися оптимальних умов, щоб використати згадану перевагу на повну.

«Звичайно, якою б не була високою роздільна здатність засобів спостереження, радіоелектронної розвідки, найкраще розвідка ведеться в хорошу погоду з космосу. Відповідно, потрібно дочекатися періоду, коли немає дощів. Тоді вони зможуть точно не просто вести розвідку, а й наводити свою високоточну зброю. Шляхом подачі сигналу, що надсилається з космосу, по цілях, які будуть виявлені у нас на фронті та в тилу. Тому я думаю, що травень», – заявив Гіркін.

Усе це Гіркін говорив із дуже сумним виразом обличчя. Певно, що терорист хвилюється, адже у нього немає жодних позитивних прогнозів для російської армії.

Нагадаємо, що терорист Гіркін визнав, що російські військові – злочинці. Гіркін наголосив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку президент РФ Володимир Путін побоявся оголосити офіційно.

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Варто відзначити, що сам Гіркін брав участь у гібридній російській війні на Донбасі в 2014 році. Суд у Гаазі визнав його винним у збитті пасажирського літака над Донецьком, тож Гіркін офіційно засуджений до довічного ув'язнення за тероризм.